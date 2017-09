"Grande Fratello Vip", Carmen contro Simona: "Non devi toccare la famiglia"

IL FURTO DELLE SIGARETTE - Simona si lamenta perché qualcuno ha messo in giro la voce che lei rubasse le sigarette. Dopo qualche titubanza Carmen esce allo scoperto: "Sono stata io, gliel'ho detto a Cristiano. Perché me l'hai detto tu ieri". "Sei veramente bugiarda. Non rubo le sigarette e se lo facessi non te lo direi, perdonami ma è anche una questione di intelligenza. Ma tu sei sempre lucida?" la replica della Izzo. Nel mezzo Cristiano Malgioglio, divertito come non mai dall'inatteso scontro.