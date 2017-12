Nella Casa del Grande Fratello Vip si respira un'atmosfera natalizia. Gli inquilini infatti sono stati chiamati a preparare l'albero. I vip sono tutti felici anche perché partecipano a una iniziativa nobile. Gli addobbi sono stati forniti in collaborazione con la Fabbrica del Sorriso: il tutto andrà all'asta, organizzata da MIMa On Ice, per sostenere 4 progetti che contribuiscono alla lotta contro i tumori infantili.