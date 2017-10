9 ottobre 2017 12:51 "Grande Fratello Vip", a lasciare la Casa è Simona Izzo Lorenzo Flaherty e Aida Yespica in nomination: Belen prima bacia Ilary Blasi in bocca e poi fa una sorpresa a Cecilia e Jeremias tra lacrime e abbracci

Nella Casa del "Grande Fratello Vip" a lasciare la Casa tra Lorenzo Flaherty e Simona Izzo è la regista. La puntata è ricca di sorprese. Luca Onestini scopre che la fidanzata Soleil vede un altro. Belen Rodriguez fa una sorpresa a Cecilia e Jeremias: tra lacrime e grandi abbracci regalano tanta commozione. La serata è caratterizzata dai baci, Malgioglio ribacia in bocca Lorenzo e lo stesso fa Belen con Ilary Blasi. Flaherty e Aida Yespica in nomination.

LA "LOVE STORY" MALGIOGLIO-SIGNORINI - Si comincia con un siparietto divertente. Durante la settimana Cristiano Malgioglio ha fatto una confessione a Simona Izzo, incalzato sul primo flirt ha detto che l'amore della sua vita fosse Alfonso Signorini e la conduttrice Ilary BlasI vuole sapere: "Ma allora è vero o no?". Il direttore di "Chi" punzecchia il paroliere: "Perché non hai il coraggio di dire perché ci siamo lasciati?". La risposta non si fa attendere: "Ci siamo lasciati perché ci amiamo troppo". La Izzo insiste e racconta che Cristiano le ha fatto una confidenza su Alfonso: "Ci siamo incontrati come amici e abbiamo deciso di diventare gay per amarci". A questo punto Signorini scoppia a ridere: "Adesso caro Malgy non batteremo più chiodo". Arriva il momento di Lorenzo. Ilary gli fa notare che in tanti hanno pensato che il bacio con Malgigolio era legato al televoto: l'attore ci tiene a sottolineare che non è così. La conduttrice quindi chiede ai due di scambiarsi un secondo bacio, che arriva puntuale!

I NOMINATI LORENZO E SIMONA - Jeremias e Veronica hanno scelto di nominare la Izzo. Ilary mette alla prova Jeremias e gli chiede quali siano stati, secondo lui, gli sbagli di Simona. Il ragazzo fa marcia indietro e si pente di averla accusata. La conduttrice chiede quindi a Veronica se sia pentita si aver nominato Simona: "No, perché mi è servita per avere una reazione vera e diretta; se si dovesse salvare, non la nominerei nuovamente" e anche Jeremias concorda. La Blasi incalza: "E se fosse lei a dover uscire, sareste disposti ad uscire al suo posto?". Jeremias dice subito di no, Veronica è incerta: "dovrei pensarci". Simona quindi interviene: "Dobbiamo insegnare ai nostri figli ad andarsene e quando lo fanno non dobbiamo prendercela". Cristiano però non è d'accordo: "Non sei venuta qui per fare la mamma, non sei un esempio, cucini la pasta alle 3 di notte e fumi".

LUCA E SOLEIL - Luca incontra il fratello Gianmarco. Onestini si aspettava di abbracciare la fidanzata Soleil Sorgè ma il fratello gli spiega: "Ti ha mancato di rispetto ed è uscito con un altro". Il tronista non ci crede ma gli viene subito mostrato un filmato in cui la ragazza dice di avere dei dubbi. E intanto continua a frequentare il rivale Marco Cartasegna. Luca nega di aver sentito di nascosto Giulia, l'ex corteggiatrice: "Non l'ho detto a Soleil perché era molto gelosa, ma non è stato un tradimento. Fino a quando non avrò modo di confrontarmi con lei rimango fedele alle sensazioni che provo". Poi però cambia idea: "Mio fratello mi ha detto che sta facendo di tutto per venirmi addosso, è una vigliacca non è neanche venuta qui a guardarmi negli occhi". Ilary chiede all'ex tronista se vuole lasciare la Casa ma Onestini replica. "Non voglio darle nessuna soddisfazione".

BELEN ENTRA NELLA CASA - Belen entra in studio: "Seguo 24 ore su 24 il Grande Fratello, non sono dì'accordo su tutto, ma sono i miei fratelli e li amo". Poi Signorini chiede un bacio alle due primedonne, che arriva. "Hai le labbra morbide", dice Belen a Ilary. "Ma come è stato?" chiede Alfonso alla Blasi, che risponde. "Avrei voluto che durasse di più sono ancora emozionata", ride. Ilary chiede a tutti i vip di andare in Stazione, lasciando Cecilia sola in Casa: Belen si trova nel confessionale della e Ilary le mostra un filmato che riguarda sua sorella Cecilia e qualcosa che non è mai riuscita a dirle: nel video Cecilia parla con i suoi compagni sottolineando quanto sia orgogliosa di sua sorella, del suo passato e di quello che abbia fatto: "A volte mi vergogno a guardarla negli occhi e dirle quanto la amo. Vorrei tanto che mi dicesse che ha bisogno di me". Poi entra in casa e dopo le lacrime le due si abbracciano. "Sono tanto fiera di te - le dice Belen - Nella vita non ho nessun'altra persona che sia meglio di te, sai come sono, ma ti amo da morire". Belen si sente responsabile e per questo si mostra sempre forte con i suoi fratelli: "Lo so, ma noi ci siamo per te" le dice Cecilia.

BELEN-CECILIA E JEREMIAS - Ilary mostra a Belen e Cecilia un video che riguarda loro fratello, Jeremias. La conduttrice chiede a Belen come mai ci sia così tanta rabbia in lui e la showgirl cerca di sdrammatizzare: "Mi servirebbe una puntata intera" e poi continua: "Non è facile quando la sorella maggiore se ne va, portandosi poi via la sorella minore. Lui si colpevolizza di non essere riuscito a reagire in quel momento. Lui in realtà è arrabbiato con sé stesso". La conduttrice chiede a Cecilia e Belen di nascondersi nel Confessionale, dove però potranno continuare a vedere tutto e chiede a Jeremias di tornare in Casa. Per lui c'è una busta che contiene una foto di lui e Belen, quando erano piccoli: "Hola gordo" la voce di Belen riempie la stanza e anche il cuore del giovane Rodriguez. Belen ci tiene a sottolineare quanto sia orgogliosa di lui. Ilary, sottovoce, le dice di andare da lui: finalmente i tre fratelli Rodriguez possono riabbracciarsi, tra lacrime e sorrisi.

SIMONA IZZO LASCIA LA CASA - Ilary annuncia che ad abbandonare la Casa del Grande Fratello Vip è Simona Izzo. La conduttrice la invita a salutare i compagni, prima di attraversare la Porta Rossa: "Datemi cinque minuti per salutarli", sebbene li abbia già salutati ieri sera, con un lungo discorso, ma la conduttrice è lapidaria: "Simona, hai solo un minuto!". E' arrivato il momento di lasciare la Casa, senza tralasciare il biglietto di ritorno: dovrà portarlo con sé. Per Alfonso "è stata brava, sono sicuro che mancherà nella Casa: è stata capace di distruggere il gap generazionale". Durante la settimana, come di consueto, è stato chiesto ai VIP di scegliere il proprio preferito tramite delle votazioni segrete: Ignazio Moser è il nuovo Capitano. I due meno votati, invece, sono Giulia e Aida, che dovranno sfidarsi ad un duello, avendo la possibilità di vincere un premio.

AIDA E GIULIA SEXY NELLA VASCA - Aida e Giulia sono state le meno votate della Casa durante la settimana e ora si trovano nella Mistery Room e sono pronte per il duello delle vasche: dovranno cercare di individuare, al buio, il maggior numero possibile di "oggetti" che cadranno all'interno della loro vasca. Giulia indovina la liquirizia, le pesche sciroppate, il purè e le alici. Aida indovina il cibo per cani, i fagioli e l'aglio, ma non l'uva. La vincitrice della sfida è Giulia, con quattro oggetti e quindi potrà richiedere un desiderio al Grande Fratello...

SIMONA IN STUDIO - Simona entra in studio emozionata e chiede l'aiuto di Alfonso Signorini: "Sto male, mi batte forte il cuore, ho bisogno di un sostegno". Ilary interviene e la aiuta ad entrare in studio: "Pamela Prati è uscita chiedendo di chiamarle un taxi, io vi chiedo di chiamarmi un'ambulanza". Simona chiede del figlio: "Perché Francesco, che lavora a Cinecittà, non è venuto ad urlarmi qualcosa?". E chiede un telefonino per sentirlo. C'è quindi uno scontro con Marco Predolin molto acceso. "Simona è finita, è ora di uscire di scena" e la sceneggiatrice controbatte: "Ma tu non sei mai entrato in scena". Ilary mostra a Simona un tweet che suo marito Ricky Tognazzi, riferito a Jeremias e commenta: "Le persone che ammettono di essere depresse sono quelle che stanno meglio". Poi apre la busta e scopre che è uscita definitivamente dal gioco.