GFVIP, tra le novità spunta una nuova zona della Casa: la Stazione

La seconda edizione del “Grande Fratello Vip” è appena cominciata, e le novità non si fanno certo attendere. “La cantina è stata smantellata, è diventata una stazione!” annuncia Ilary Blasi in studio, al secondo anno di conduzione del reality con Alfonso Signorini.

Non è la prima volta che alcuni ambienti della Casa siano separati da quelli solitamente più frequentati dai VIP o dai concorrenti. Il Tugurio e la Cantina sono solo alcuni esempi di stanze “segrete, buie e disordinate” utilizzate come deposito o come luogo “di penitenza”.

Quest’anno i VIP vivranno la prima settimana in modo molto diverso: divisi in due Squadre, una vivrà nella Casa con tutti gli agi e i confort che questo comporta, l’altra dovrà “sopravvivere” tra i fumi, polvere e vecchie rotaie abbandonate. “Come dire, il treno passa una volta sola nella vita… e voi l’avete preso!” ironizza Ilary con Giulia De Lellis e Daniele Bossari, prime "vittime" della stazione e concorrenti della seconda edizione di #GFVIP.