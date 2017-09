GFVIP, torna la Gialappa’s: commenti e risate in studio

Le loro voci "milanesi" sono inconfondibili: dopo alcuni anni di assenza dal reality, la Gialappa's Band è tornata ed è la vera new entry di questa edizione del Grande Fratello Vip. Durante la prima puntata, Ilary Blasi si è collegata in diretta dallo studio con il trio che, con l'immancabile ironia a tratti dissacrante, non ha perso occasione per prendere di mira i primi vip entrati nella Casa, in particolare Simona Izzo. Ecco quello che è successo: