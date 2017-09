GFVIP, lo scherzo a Carmen Di Pietro

Durante la prima puntata di Grande Fratello Vip, Carmen Di Pietro, una delle ultime concorrenti che ha varcato la soglia della Porta Rossa, è stata vittima di due scherzi: prima di entrare in Casa, infatti, l’attrice ha dovuto attendere qualche minuto in macchina. E’ bastato poco perché l’attesa finisse in una vera commedia: l’autista, complice del programma, per ingannare il tempo l’ha stuzzicata facendola cantare a squarciagola famose canzoni popolari. Carmen, ignara di essere ripresa, si è lanciata in un’esibizione da applausi. Poco dopo il secondo scherzo: in un camerino l’attende Joe Rimorkio, famoso (o presunto tale) rapper romano che si lancia in provocanti avances. Carmen prima lo ignora, ma poi... non può che cedere al suo fascino.