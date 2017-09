GFVIP, gli ultimi saluti social dei Vip ai fan

Il Grande Fratello VIP sta per iniziare!

A poche ore dall'apertura della famosa Porta Rossa i VIP sono pronti ad entrare ufficialmente nella Casa, dando inizio alla loro avventura.



Non dovranno abbandonare solo la loro quotidianità, ma anche tutti i loro affetti e la loro privacy.

Le telecamere del Grande Fratello sono pronte a spiarli ventiquattro ore su ventiquattro e non faranno sconti a nessuno.



Tra saluti ai fan e ultimi pensieri alla famiglia, è tutto pronto per il grande inizio. Non perdetevi le loro... ultime parole famose!