Grande Fratello, il primo eliminato è Simone. Filippo e Valerio al televoto

Prima eliminazione per la 15esima edizione del Grande Fratello. Simone deve abbandonare il reality dopo solo qualche ora all'interno della casa. Invece, Filippo e Valerio vanno al televoto: sarà il pubblico a decidere, durante questa settimana, chi rimarrà nella casa.



Le nomination hanno visto come protagonisti i tre boni, i quali sono stati decretati gli unici nominabili visto che grazie al loro soggiorno presso il Casale hanno goduto di una maggiore visibilità. Barbara d'Urso spiega inoltre come in queste eliminazioni il voto delle donne, essendo in minoranza, vale doppio ma sarà palese.