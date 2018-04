Grande Fratello: il cuore spezzato di Matteo Gentili, ex di Paola di Benedetto

Al Grande Fratello Matteo Gentili parla della sua relazione con Paola Di Benedetto. Da tre giorni il concorrente è in isolamento e apprende solo ora le ultime dichiarazioni della sua ormai ex fidanzata: "Il tradimento non sussiste quando inizi un percorso da single". Le parole della naufraga feriscono molto Matteo che dichiara: "Dopo quattro anni, per me, non è normale comportarsi come ha fatto lei, ma era libera di comportarsi come voleva. Lo è tuttora".