Grande Fratello 15, Veronica incontra sua madre: "Siamo tutti orgogliosi di te"

Durante la prima puntata Veronica, la figlia di Bobby Solo con il quale non ha più contatti da più di dieci anni, si era commossa raccontando del padre e dicendo di non volere da lui altro che un abbraccio. La risposta non è tardata ad arrivare ma non era quella che la ragazza si aspettava, o forse solo in parte. Il cantautore dichiara che sarebbe contento se la figlia vincesse il Grande Fratello e si augura che possa riuscirci ma, aggiunge sempre attraverso dei messaggi su schermo, lei non lo ha mai cercato se non tramite carabinieri e avvocati. "Parlare di questo ricongiungimento ora mi sembra ridicolo". Si conclude così un video che lascia Veronica spiazzata e fragile, incapace nonostante tutto di trattenere le lacrime. Barbara D'Urso decide allora di concederle un momento particolare all'interno della casa, un "freeze" durante il quale Veronica può abbracciare sua madre, che la incoraggia: "Siamo tutti orgogliosi di te".