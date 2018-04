Un brutto colpo per Valerio Lo Grieco, che secondo il 67% del pubblico è stato il secondo eliminato nella Casa più spiata d'Italia. Un momento difficile anche per Veronica, che a Valerio si era molto affezionata e ha reagito alla sua eliminazione cedendo alle lacrime. Il modello pugliese non sembra molto sorpreso dall'esito del televoto e si allontana senza riuscire a trattenere l'amarezza. "Questo è un programma e io non ho mai capito niente. Fate quello che vogliono vedere, non quello che volete essere" dice ai compagni di un'esperienza che purtroppo si è rivelata molto breve, prima di abbandonare la Casa fra gli abbracci e la commozione generale.