Grande Fratello 15, uno scherzo innocente tra Angelo e Matteo

Momento d'ilarità al Grande Fratello. Angelo decide di fare uno scherzo a Matteo e arrivando da dietro gli spacca in testa un uovo. L'ex di Paola Di Benedetto inizialmente rimane immobile e incredulo. Ad assistere al simpatico siparietto ci sono Luigi e Alessia che ovviamente sono divertiti e senza parole. La vendetta di Matteo, però, non si lascia attendere. Con la complicità di Favoloso cercano di lanciare Angelo in piscina. "No ti prego mi sono lavato adesso", supplica il colpevole: ma per lui non vi è compassione e paga il suo scherzo con un bel tuffo.