Grande Fratello 15, Simone Coccia canta a modo suo Albachiara

Momento canterino al Grande Fratello. Simone Coccia decide di svelare una sua dote ancora nascosta: il canto. Il palcoscenico è pronto, il giardino è tutto per lui. Una semplice crema solare diventa un microfono. Partono le note di Albachiara e il fidanzato dell'onorevole Pezzopane inizia a destreggiarsi tra acuti e parole inventate. Come ogni concerto che si rispetti arriva anche la seconda voce. Alberto accompagna Simone in questa esibizione. Forse era meglio che questa dote rimanesse nascosta?