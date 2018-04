Grande Fratello 15, scintille fra Aida e Malgioglio: "Tu non hai le palle"

Continuano i dissapori fra l'opinionista Cristiano Malgioglio e l'esuberante Aida Nizar, concorrente del Grande Fratello spagnolo e prossima a entrare nella Casa. Dopo quanto successo nella prima puntata fra i due non corre buon sangue e lo dimostrano ancora una volta con i loro battibecchi, mentre Aida aspetta di poter varcare la famosa porta rossa. "Per avere la mia attenzione devi prima vincere cinque oscar" risponde Cristiano alla sua provocazione, fino a che Barbara D'Urso non li interrompe dicendo ad Aida che può finalmente fare il suo ingresso nella Casa. Sotto lo sguardo divertito di Malgioglio, però, alla spagnola è negato l'ingresso: prima di poterci riuscire dovrà affrontare una prova specifica nel Lido Carmelita.