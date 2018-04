Grande Fratello 15, Matteo affronta Paola: "Hai tradito la mia fiducia"

Inizia con qualche scintilla la seconda puntata del Grande Fratello 15. Barbara D'Urso invita Matteo, in camera da letto assieme agli altri concorrenti, a spostarsi in salotto dove lo aspetta l'ex fidanzata Paola Di Benedetto. I due iniziano un'animata discussione, dove Paola vuole mettere le cose in chiaro a seguito delle dichiarazioni di Matteo quando lei ancora partecipava all'Isola dei Famosi. "Sono qui per mettere un punto alla nostra storia, per il bene di entrambi. Anche la mia famiglia ha sofferto per questa situazione". Matteo però non vuole sentire ragioni. "Hai tradito la mia fiducia, non hai avuto rispetto per me e ti sei gettata subito fra le braccia di un altro uomo". Barbara D'Urso è costretta a interrompere il confronto, dicendo a Paola che capisce il suo stato d'animo ma ha voluto cercare di farle capire anche la situazione in cui si trova Matteo.