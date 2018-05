Grande Fratello 15, il confronto tra Simone e le sue donne del passato

Simone deve fare i conti con il suo passato quando entrano nella Casa del Grande Fratello Elena Morali e Floriana Secondi con cui ha avuto delle relazioni. Le due donne accusano il concorrente di non averle trattate con rispetto, ma Coccia ammette di conoscere solo Floriana. Dopo essere stato immobilizzato da un freeze, Simone si ritrova faccia a faccia con le due. "Non si prendono in giro le donne. Spero che tu possa dimostrare il vero amore", avverte Elena Morali che accusa Simone di averle proposto di organizzare degli scatti fotografici insieme per farli pubblicare dai giornali di gossip salvo poi iniziare a farle delle avances.



La situazione per l'ex spogliarellista non migliora quando a prendere la parola è Floriana, che in passato contro di lui presentò un esposto alla polizia: "Avevamo un bel rapporto, ti ho sempre voluto bene, ma ci sono rimasta male per come mi hai trattata". L'ex spogliarellista sembra veramente colpito dalle loro parole tanto che, alla fine del confronto, ammette: "Le ringrazio tutte e due. Elena mi ha dato un grande consiglio e lo seguirò".