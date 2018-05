Grande Fratello 15: Fabiana, cover girl di Playboy, è la nuova inquilina della Casa

Le sorprese non sono finite per questa sesta puntata, che si chiude con una novità sexy: una nuova inquilina entra nella Casa per qualche giorno, proprio come è stato per il Ken umano Rodrigo Alves, e arriva nientemeno che dalle copertine di Playboy. Si tratta di Fabiana Britto, showgirl brasiliana e protagonista della cover di febbraio, che è stata introdotta grazie a un piccolo scherzo ai danni di Alessia. Fabiana si è spacciata per una vecchia fiamma di Matteo Gentili, instillando anche se per poco il dubbio nella neo fidanzata.