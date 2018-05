Grande Fratello 15, Danilo: "Filippo non puoi star qui"

Un comunicato del Grande Fratello annuncia che i ragazzi drovanno vestire i panni di coppie celebri del passato. Lucia e Danilo diventano Cesare e Cleopatra. Dopo il travestimento, i due concorrenti iniziano a provare la parte e a leggere il copione. Filippo, impegnato sentimentalmente con Lucia, si avvicina, ma viene cacciato bruscamente. La Cleopatra romana tuona: "Devi andare via, non puoi stare qui". Danilo è d'accordo con lei: "Non puoi sentire". Filippo con fare triste si alza e se ne va.