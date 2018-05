Grande Fratello 15, Coccia contro Favoloso

Chiacchiere in veranda al Grande Fratello. Simone si confida con Alberto: "Stamattina Luigi non mi ha nemmeno salutato". Il Tarzan di Viterbo risponde: "Lui non saluta te? Sei tu che non devi salutare lui". Sembra che tra Coccia e Favoloso non scorra buon sangue. Parole dure quelle del fidanzato dell'onorevole Pezzopane: "Io se esco da qui vado a festeggiare con gli amici, non credo che per lui sarà lo stesso".



Le chiacchiere continuano e ai due si aggiunge Lucia Bramieri che rivolgendosi a Coccia conclude: "Tu non hai fatto niente di male qui, non hai avuto eccessi".