Grande Fratello 15, Baye in ospedale dopo un'aggressione

Disavventura per Baye Dame, l'ex concorrente del Grande Fratello 15, squalificato dal reality dopo l'aggressione verbale ad Aida. Baye è stato aggredito e ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso per accertamenti. "Baye si sta sottoponendo a tutti i controlli medici dopo un'aggressione", si può leggere in una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, con una foto scatta in un ospedale.