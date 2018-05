GF15, Nina Moric: "Questi carnefici dei social sono vittime di loro stessi"

La sesta puntata del Grande Fratello si apre con una furiosa Nina Moric, che arriva in studio pronta a rispondere alle polemiche che l'hanno travolta dopo il suo ingresso nella Casa la scorsa settimana per parlare con Luigi Favoloso. Il web si è scatenato contro la modella, accusandola di aver abusato della chirurgia e di essersi "sfigurata". Parole dure che Nina, però, non lascia passare: "Io credo che questi carnefici sui social siano vittime di loro stessi. Provare così tanto odio e disprezzo verso una donna che non sta passando uno dei periodi migliori della sua vita mi lascia allibita. Addirittura fra queste persone ci sono madri, che fino a un momento prima hanno accudito i propri figli e subito dopo riversano questo incredibile odio sui social."



"Non voglio fare la vittima" continua la modella. "Non lo sono, non lo sarò mai né mi sento tale. Io non mi devo giustificare davanti a nessuno, però voglio dire una cosa: che si facciano un esame di coscienza, perché un giorno i vostri figli potrebbero subire questo stesso trattamento, per il quale moltissime persone hanno compiuto gesti estremi. Prima di accusare chiunque sui social, riflettete".