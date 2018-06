Gf15, Lucia: "Se Simone mi dicesse che sono falsa..."

Chiacchiere in giardino al Grande Fratello. Alberto e Lucia parlano di tutti i concorrenti della Casa. Il Tarzan di Viterbo parte da Angelo per poi arrivare a Simone: "E' un mio amico, ma questa settimana sta facendo il gioco sporco, si sta comportando da falso". A questo punto la commessa romana si irrigidisce: "Se Simone dovesse venire da me a dirmi che sono falsa onestamente non me ne fregherebbe nulla".