Barbara d’Urso si collega con Veronica Satti e la informa che suo padre Bobby Solo ha parlato ancora di lei. La ragazza commenta: "Credo che ci possa essere una soluzione; lo rispetto molto come artista. Se andiamo a mangiare una pizza, la pago io. Non voglio i suoi soldi".



La presentatrice spiega che il cantante ha diramato un comunicato in merito alla situazione con Veronica, in cui conclude: "Auspico di riappacificarmi con mia figlia in privato". La speranza di ricongiungersi con il genitore commuove Veronica. Cristiano Malgioglio interviene e si rivolge direttamente a Bobby Solo: "Sei un’artista sensibile. Entra nella casa e vai ad abbracciare tua figlia".