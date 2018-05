La quarta puntata del Grande Fratello 15 entra subito nel vivo con l'ingresso in casa di Baye Dame. L'ex concorrente, squalificato la settimana scorsa a causa dei gravi episodi di aggressione verbale nei confronti di Aida, saluta subito i suoi amici, bloccati da un freeze: "Mi dispiace per come vi ho lasciato, quella notte ero spaventato e dispiaciuto, ma sapete quanto vi voglio bene - esordisce il giovane di origini senegalesi - Fuori da qui è stata dura, però sapete quanto sono forte. Vi porto nel cuore, dovete sorridere. Voi siete il mio Grande Fratello. Vi aspetto. Grazie per questo bellissimo viaggio, è durato poco ma è stato intenso. Ho sbagliato e chi sbaglia paga".



Un discorso pronunciato tra le lacrime dei concorrenti, ma che non convince Barbara d'Urso. La conduttrice riprende l'ex concorrente, reo di aver ignorato Aida: "Mi hai delusa un'altra volta - tuona "Carmelita" - la prima cosa che avresti dovuto fare era chiederle scusa". A questo punto, prima di lasciare nuovamente la casa, Baye la abbraccia, ma Barbara non è soddisfatta: "Adesso è troppo facile".