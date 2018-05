Gli inquilini del Grande Fratello erano stati accusati di aver usato della droga all'interno della Casa. Infatti, Striscia la Notizia aveva mandato in onda un filmato dove l'inquilina Patrizia Bonetti sembrava dire "mentre pippava" riferita ad Aida Nizar. La concorrente, però, aveva già dichiarato che in realtà le sue parole erano state "sembrava pippata". Le indagini da parte della produzione continuano lo stesso e Barbara d'Urso spiega come, dopo approfondite analisi dei filmati, la frase pronunciata da Patrizia non sia mai stata quella ricostruita dal tg satirico e che all'interno della Casa nessuno abbia mai fatto uso di droghe.