Gf15, Aida entra in Casa: "Siete la vergogna del vostro Paese"

Dopo l’eliminazione della scorsa puntata, Aida Nizar ha la possibilità di rientrare in Casa. I ragazzi vengono freezati e l’ex concorrente si scaglia subito contro di loro: "Vorrei ringraziare tutti voi, avete rovinato il nome del Grande Fratello. Sapete perché mi hanno fatto uscire? Per proteggermi da persone come voi. L'Italia urla 'Adoro mi vida' insieme a me, mi chiede scusa per tutto quello che è successo. Voi siete la vergogna del vostro Paese".



Barbara d'Urso, però, puntualizza che i ragazzi sono molto amati e che quello di Aida è un suo pensiero personale. Le parole espresse dalla spagnola scatenano la reazione degli abitanti della Casa. Se Lucia Bramieri si rallegra del fatto che la sua "nemica" sia uscita ("L’importante è che non abbia vinto lei"), Angelo invita Nizar a chiedere scusa per alcuni atteggiamenti avuti così come il gruppo ha fatto con lei.



Quando Alberto prova a rispondere alle accuse dell’ex concorrente di averla pugnalata alle spalle, lei lo interrompe e non lo fa parlare. Le voci di tutti iniziano ad alzarsi e a frapporsi, tanto che Barbara d'Urso invita l’ex concorrente a lasciare la Casa.