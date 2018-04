"Grande Fratello", ecco i tre "boni" chiusi nel "Grande Casale"

clicca per guardare tutte le foto della gallery

La novità del Grande Fratello 2018 targata Barbara d'Urso vede tre concorrenti, anzi tre "boni", rinchiusi in un Casale nella campagna laziale. Sono Filippo Contri (25 anni, romano, single, consulente finanziario), Simone Poccia (23 anni, di Gaeta, single, appartiene alla Federazione Italiana di Atletica Leggera, già volto per pubblicità di moda) e Valerio Lo Grieco (29 anni, viene da Milano, single, modello, apparso a "Ciao Darwin" e ha recitato in "Furore 2"). Nei cinque giorni precedenti all'esordio televisivo di martedì 17 aprile i ragazzi hanno vissuto tra stalle, pollai, legna da tagliare e orti. Durante la prima puntata sapranno se il reality show di Canale 5 li avrà arruolati.