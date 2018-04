Alberto è stato il primo ad accogliere Aida nella Casa del Grande Fratello 15. E anche se ha confessato di preferire la presentatrice (ha un debole per Barbara d'Urso, ndr), non ha negato di subire comunque il fascino della spagnola. Ed eccoli sempre più vicini tra saune, docce e dolci chiacchierate in giardino. Sta per nascere la prima coppia dell'edizione?