Grande Fratello 15 , Simone l hawaiano si scatena ballando in giardino

La musica accompagna spesso i ragazzi all'interno della Casa del "Grande Fratello 15". E quando il ritmo è incalzante consente ai suoi abitanti di scatenarsi in danze sfrenate. E' quello che è successo anche a Simone che, vestito solo di un improvvisato gonnellino hawaiano, ha ballato sulle note di "Born to be alive", canzone del 1978 del cantautore francese Patrick Hernandez. Chissà se nell'interpretare il balletto al ragazzo abruzzese sono tornati in mente i tempi in cui faceva lo spogliarellista...