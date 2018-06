"Grande Fratello 15": popcorn, palloncini, caramelle e il baby party è servito

Bolle di sapone, palloncini, caramelle, lecca lecca e snack di ogni tipo. Nella Casa del "Grande Fratello 15" si è svolta una festa... d'altri tempi. Il giardino, è diventato teatro di un baby party che ha divertito molto Simone, Veronica, Lucia, Matteo, Alessia e Alberto. Le ragazze, con tanto di gonnelline e codini quasi come indossassero una divisa scolastica, e i ragazzi vestiti con bermuda e bretelle, hanno dato il via alle danze, sulle note di alcuni dei cartoni animati più amati di sempre. Tornare bambini per un po' ha alleggerito la tensione in vista dell'atto finale, che andrà in scena lunedì 4 giugno. E che i ragazzi hanno celebrato con i palloncini colorati, sistemati su una vetrata, a formare la scritta "finale".