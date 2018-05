Grande Fratello 15 , l imputata Mariana va a processo

Nell'ormai consueto gioco del "tribunale" (nel primo processo era stato Alberto al centro dell'attenzione) è toccato a Mariana rispondere al fuoco incrociato delle domande dei ragazzi. Luigi si presenta in abito e papillon, così come l’"avvocato" Alberto che sfoggia la sua giacca verde e gli occhiali. "Mi dia del lei per favore!" dice Tarzan ormai perfettamente calatosi nel ruolo. Veronica ha in mano il cucchiaio di giudice che già aveva sventolato con Alberto. Il processo è pronto: tutti si siedono sui divani, come in una vera aula di corte e a Mariana, elegante in abito verde oliva, vengono imputate le accuse di calunnia, di falsa testimonianza e di inquinamento delle prove. Il motivo del contendere è la nomination di Patrizia, con cui Mariana ha avuto anche un duro confronto nel corso dell'ultima diretta.