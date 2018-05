"Grande Fratello 15", tutti contro Danilo: "Sei un presuntuoso"

Animi in subbuglio nella Casa del Grande Fratello . Riuniti in giardino gli Inquilini sorseggiano dalle loro tazze un po' di camomilla e, nel frattempo, cercano di tirare le somme e chiarire una volta per tutte con Danilo. Ognuno dice la sua, tutti d’accordo però su un fatto: l’atteggiamento del ragazzo pecca spesso e volentieri di presunzione.

Alberto è in prima linea sull’argomento e continua ad esprimere la sua opinione all’Inquilino romano: "L'unica competenza che abbiamo è la curiosità di conoscere le cose e credo che tu ce l'abbia. Questo è un lato positivo, però hai anche degli atteggiamenti un po' presuntuosi. Pensi che la tua visione sia sempre la più corretta e questo credo sia un errore, ma è il mio punto di vista” gli dice il Tarzan di Viterbo.



Alessia condivide il suo pensiero: “Hai sempre pensato che sono una ragazzina che vede il buono in tutti. Sei sempre lì a ostentare il tuo modo di essere, e si capisce da come parli e affronti un discorso" gli dice lei. I toni si accendono anche per la bella torinese, che finalmente si sfoga con Danilo.