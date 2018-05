"Grande Fratello 15", Simone è il guasta... feste

Gli inquilini della Casa hanno avuto modo di pescare a sorte una missione a cui rispondere "SI" o "NO". Alcuni compiti assegnati dal Grande Fratello avevano dei protagonisti dichiarati, altri un po' più segreti. Il GF aveva promesso un premio speciale nel caso tutti i ragazzi avessero risposto "SI", ma qualcuno non l'ha fatto e la cena in suite promessa come ricompensa è stata annullata. Chi è stato?



Secondo alcuni indizi forniti dal Grande Fratello, i ragazzi pensano che la colpa sia di Simone con cui Filippo cerca un confronto per capire se sia stato realmente lui a non volere fare la prova. Ma Coccia nega. Il consulente finanziario si sposta in giardino e parlando con Danilo e Lucia usa parole dure nei confronti del coinquilino: proprio non riesce a tollerare un certo tipo di atteggiamento. "Sono rimasto veramente amareggiato", dice. "Non capisco come faccia Alberto ad accompagnarsi con una persona come lui”, sottolinea. Il trio ride, scherza, poi si sposta in cucina per una bella spaghettata notturna.



In giardino Alberto e Simone si godono il sole mattutino, i malumori della sera prima sono ancora nell'aria. Simone è pensieroso, chiede all'amico quale sia il clima tra gli altri inquilini. Alberto lo rassicura: "Non hai fatto nulla di male, solo potevi fare qualcosa di bene". Simone continua a professarsi tranquillo: "Non mi andava di fare la prova, stop". Alla fine l'ex spogliarellista cede e si confida con il suo amico spiegando i motivi del suo rifiuto: "Non mi andava di fare la prova, di condividerla con alcune persone. Infatti il Grande Fratello ci ha dato la possibilità di dire si o no; l'ho fatto anche per vedere come reagivano, per capire alcune cose", Simone è convinto che la sua strategia stia già dando i suoi frutti.



Ma l'arrivo in giardino degli altri inquilini tronca la discussione; in Casa il nervosismo scaturito dalla scelta di Simone è ancora palpabile. In cucina Veronica, Lucia, Alessia e Matteo commentano il suo comportamento "nel caso scoprissi che è stato realmente lui per me non esiste proprio più", dice sconsolata Alessia "è stato falso, peggio di altre persone prosegue". Anche Matteo è d'accordo, le sue provocazioni sono totalmente inaspettate rispetto a come si è comportato per quaranta giorni. Simone ammetterà anche al resto del gruppo di aver sabotato la prova?