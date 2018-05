"Grande Fratello 15", si gioca a gavettoni in giardino

Gavettoni notturni nella Casa del Grande Fratello. Si chiacchiera in giardino mentre si canta, si mangia yogurt e si ascolta la musica quando i ragazzi decidono di fare uno scherzo ad Alessia (che si era allontanata per andare in confessionale). La bomba d'acqua è pronta, ma viene bloccata da un freeze e quando l'azione riparte a bagnarsi è Danilo, mentre Alessia riesce a sfuggire in parte.