"Grande Fratello 15", secondo appuntamento: chi uscirà tra Filippo e Valerio?

Secondo appuntamento per il " Grande Fratello 15 " , in onda lunedì 23 aprile in prima serata su Canale 5 con Barbara d’Urso, Simona Izzo e Cristiano Malgioglio (che potrebbe riservare alcune "sorprese"). La scaletta della puntata è molto ricca e prevede l'ingresso della vulcanica Aida Nizar , Veronica che ascolterà le dichiarazioni di Bobby Solo e Angelo che parlerà degli episodi di bullismo subìti. Inoltre uno tra Valerio e Filippo lascerà per sempre la Casa.

Cristiano Malgioglio manterrà la promessa fatta? Aveva detto che se Aida fosse entrata nella casa si sarebbe incatenato e la spagnola è già pronta per diventare un nuovo concorrente ufficiale del Gf... Ma quello che potrebbe riservare l'opinionista ed ex "Gf Vip" non sarebbe l'unico colpo di scena.



L’ex naufraga dell'"Isola dei Famosi" Paola Di Benedetto avrà la possibilità di chiarire la situazione con Matteo Gentili. I due sono stati fidanzati e si sono lasciati prima che l’ex "Madre Natura" partisse per l'Honduras dove ha incontrato Francesco Monte con cui ha adesso una relazione. Per la prima volta, i due avranno un confronto diretto.



Tra una discussione e un’altra, si sono poi delineate le prime simpatie: Lucia Orlando e Filippo Contri si sono scambiati già il primo bacio. E' l’inizio di una storia d’amore? A dirlo sarà il televoto, che potrebbe eliminare proprio uno tra lui e Valerio Logrieco. Il pubblico potrà esprimere la propria preferenza, come al solito, attraverso quattro canali: App Mediaset Fan, Messenger di Facebook, sito web e SMS.