"Grande Fratello 15", provvedimenti in arrivo per Baye e Luigi si avvicina a Patrizia

Nella Casa del " Grande Fratello 15 " è tempo di richiami. Arriva infatti un comunicato ufficiale in cui si annunciano provvedimenti disciplinari. Anche se non si fa mai il nome di Baye , è chiaro a tutti che la presa di posizione arrivi dopo la querelle tra il ragazzo e Aida. Intanto Luigi si avvicina sempre di più a Patrizia , raccoglie i suoi sfoghi e la consola...

IL RICHIAMO UFFICIALE - "Grande Fratello ha osservato con attenzione quello che è successo nelle ultime ore nella Casa - si legge nel comunicato - A questo proposito si rende indispensabile il richiamo a una regola fondamentale di questo programma: nello spirito di Grande Fratello la vita nella Casa, e tutti i prevedibili conflitti che ne derivano, devono essere sempre affrontati osservando le più elementari regole di convivenza civile e soprattutto nel rispetto del pensiero e della libertà altrui. Esiste un limite che Grande Fratello, insieme al pubblico che ci segue numeroso, non è disposto a tollerare e superare, e non si tratta solo di una mera questione di regolamento. Per questo, invitiamo TUTTI i concorrenti nella Casa a mantenere un comportamento responsabile, civile e tollerante, pur continuando a confrontarsi liberamente. Nessuna provocazione, neanche la più estrema, può giustificare violente aggressioni fisiche o verbali. Grande Fratello si riserva, al momento opportuno, di mettervi al corrente di eventuali provvedimenti disciplinari".

FEELING TRA LUIGI E PATRIZIA - Nel frattempo Patrizia si avvicina sempre di più a Luigi, ha voglia di sfogarsi e confidarsi. Al fidanzato di Nina Moric la ragazza racconta del rapporto difficile con il padre, ha paura che la possa giudicare. La giovane italo-cubana vorrebbe avere con lui un legame diverso e tra le lacrime confessa: "Vorrei che una volta mi dicesse: 'sono orgoglioso di te'...". Dal canto suo Favoloso cerca prova rincuorarla e farla ragionare: "Forse vedendo le tue fragilità qui, ti vedrà in una veste nuova. E' terribile elemosinare attenzione da chi non vuole dartele". E Patrizia Replica: "Lui mi odia, devi vedere come mi guarda, anche se gli faccio una domanda stupida". Luigi la consola: "Non preoccuparti di piacere alla gente, parenti compresi".