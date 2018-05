"Grande Fratello 15", Matteo imbocca Alessia: questione di feeling...

Nella Casa del " Grande Fratello 15 " Matteo e Alessia sono sempre più vicini. Lui la imbocca affettuosamente, lei sorride e accetta le attenzioni e insieme si godono momenti di intimità. Dividono un piatto di salsiccia, tra le note di "Siamo figli delle stelle" che cantano in coppia. Gli altri inquilini se ne accorgono e commentano con battute sarcastiche, ma loro non rispondono alle provocazioni. Hanno solo occhi l'uno per l'altra.

"Guarda che premura che ho per te", le dice Matteo soffiando sulla carne prima di imboccarla. Lei gradisce e sorride. "Neanche all'asilo si fanno queste cose", commentano i compagni. Alessia lo invita a mangiare, a non occuparsi solo di lei. Ma la risposta non si fa attendere. "Un boccone a testa, è tutto calcolato...", risponde lui. Il gioco continua tra sorrisi e sguardi d'intesa. "Guarda che schiavetto che hai, la nostra migliore riserva di verdure è solo per te", continua il ragazzo portandole un altro piatto. Se son rose...