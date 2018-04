"Grande Fratello 15", Mariana contro Danilo: "Sei uno squallore di uomo!"

"Ti sei preso una fissa, un grande abbaglio agli occhi. Io non ti ho mai abbracciato", continua indispettita Mariana. "Sì guarda, appena ti ho visto mi sono innamorato al primo impatto" risponde ironicamente Danilo.



"Sei una persona calcolatrice, cattiva. Il tempo mi darà ragione" dice lei puntando il dito. "Ho stabilito un rapporto bellissimo con tutti, tranne che con te, perchè sei cattivo. Mi stai infangando e pensi solo alle nomination!". Poi rincara la dose: "Sei pazzo, tu stai male. L'unico che ho abbracciato un po' di più è Valerio ma senza alcun interesse" dice la bionda di Castellammare, sostenendo di non essersi invaghita di nessuno.



Danilo si difende: "Sei falsa, se non vuoi avere a che fare con me evitami come faccio io" dice. "Tu non è che sei indispensabile alla mia vita, ti dico la verità". "Può essere mai che mi piacica uno come te, Danilo, ma ti sei visto?" Mariana stronca il coinquilino. "Sei uno squallore di uomo proprio" conclude.



Alla fine però, dopo l'intercessione degli altri ragazzi che gli fanno capire che ha frainteso il rapporto con Mariana, Danilo (anche se non del tutto convinto) decide di concludere la discussione siglando la tregua con la bella campana.