"Grande Fratello 15": Luigi Favoloso squalificato, Mariana perde al televoto

Colpi di scena al Grande Fratello 15 . Mariana perde al televoto. L'onorevole Stefania Pezzopane fa una sorpresa al suo Simone ed emoziona tutti con una dichiarazione d'amore. Nina Moric si confronta nella Casa con l'ex Luigi (si scopre che ha perso un figlio al quarto mese di gravidanza) che decide di lasciare il gioco per starle vicino ma nel frattempo viene squalificato per una scritta sessista. In nomination finiscono Lucia Bramieri , Danilo e Simone .

SI INIZIA TRA MALGIOGLIO SHOW, MORIC E PEZZOPANE - La puntata si apre con Cristiano Malgioglio che non è seduto alla sua postazione ma appare in una meravigliosa scatola con scritto Ghen, in onore delle ore passate da Rodrigo Alves all'interno della Casa. "Sai quanti Ken ci vorrebbero per fare Cristiano Malgioglio? Tutti i Ghen del mondo". Barbara annuncia che Nina Moric entrerà nella Casa per un confronto con il suo ex, Luigi Favoloso, e anche che una concorrente ha commesso una cosa che non è piaciuta e che quindi verranno presi dei provvedimenti. Non solo. Stefania Pezzopane, "emozionatissima", ha un messaggio d'amore per il suo Simone. "Grazie perché sei la dimostrazione che non ci sono pregiudizi e che una donna innamorata se ne frega e sta in una trasmissione popolare", sottolinea la d'Urso.

SIMONE IN LACRIME PER LA PEZZOPANE - "Piango perché è l'amore della mia vita", dice Simone guardando le immagini della compagna Stefania, con la quale ha un storia d'amore da quattro anni. "Sono molto emozionata anche io. Non immagina che io sia qui... aveva paura che lo abbandonassi!", racconta sorridendo l'onorevole. Barbara le chiede di entrare in Casa e di accomodarsi in salotto, su uno dei divani, per vedere una clip che racchiude tutti i pensieri di Simone sulla loro storia. "So che ti stai esponendo molto ma ti dico una cosa: chi ti critica non sa cosa sia l'amore", spiega la conduttrice.

LE PAROLE D'AMORE DI STEFANIA PER SIMONE - "E' un mese che non ci vediamo - spiega emozionata la Pezzoapane guardando in faccia Simone sotto freeze - Ho seguito tutto e sono sempre con il batticuore perché il tuo ingresso nella Casa ha scatenato tante cose. Simone è un uomo che fa cose molto semplici, con il cuore. Ho scelto una persona diversa da me, ma non per questo il nostro amore non merita rispetto. Qualcuno ha detto che somiglio a quel puff... ma lui non ha la testa, io sì e guido una sfida per affermare che chi è diverso vale. Simone devi essere te stesso e non cadere in provocazioni inutili. Io ti amo". Il freeze si sblocca e Simone e Stefania si abbracciano e baciano tra lacrime e passione.