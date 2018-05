"Grande Fratello 15", in attesa della quinta puntata Alberto corteggia Mariana

La quinta puntata, in onda martedì 15 maggio su Canale 5, decreterà l'uscita dalla Casa del Grande Fratello 15 di uno tra Danilo, Simone e Mariana . Proprio la bella campana è sempre più nel mirino di Alberto . " Tarzan " ormai ha iniziato un vero e proprio corteggiamento, fatto di sguardi dolci e parole al miele. "Sei bella anche con gli occhi chiusi" le dice in un momento di intimità. Nascerà qualcosa o queste sono le ultime ore insieme tra i due?

"Spero che tu non esca, anche per me, perché mi fa piacere corteggiarti", le aveva detto Alberto, iniziando un approccio che ormai è sempre più evidente. "Sei una donna bella, elegante, sarebbe un peccato", è stato l'auspicio di "Tarzan". Tra i due il feeling è intenso e nel gioco delle parti, lui usa parole tenere e lei cerca di "nascondersi", con qualche dolce provocazione.



"A cosa stai pensando?" chiede Mariana ad Alberto, sdraiata in giardino a fianco del viterbese. "Che sei bella anche con gli occhi chiusi" confessa teneramente lui."Ci provi proprio eh, spudoratamente!" afferma la ragazza, che sembra lusingata dagli apprezzamenti. "Però ci provi con tutte, pure con Aida lo hai fatto", lo stuzzica.



"Stavo vicino ad Aida perché mi dispiaceva lasciarla sola" si giustifica prontamente Alberto che la fissa intensamente. "Ora sei più affascinante" dice, cambiando discorso e facendo riferimento ai primi giorni nella Casa. "Prima ero più diffidente, soprattutto nei tuoi confronti" ammette candidamente Mariana. Ora tutto sembra aver preso una piega diversa, almeno fino a stasera quando l'esito del televoto potrebbe escluderla dal gioco.