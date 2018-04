"Grande Fratello 15", i concorrenti ricevono un regalo molto gradito

Tempo di regali al Grande Fratello. I ragazzi sono molto entusiasti perché il programma ha deciso di viziarli un po', facendo loro una sorpresa: dei costumi da bagno da indossare durante il giorno per godersi le belle giornate di sole che la Capitale sta regalando.



Mentre Matteo Gentili e Simone Coccia prendono le buste contenenti i regali per distribuirle a tutti, Patrizia Bonetti e Mariana Falace cominciano a spulciare dentro le borse per scoprire modelli e colori.