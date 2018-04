"Grande Fratello 15", effetto nostalgia: il pianto di Simone

Durante la prima serata del reality di Canale 5 a scatenare l'ira di Cristiano Malgioglio e Simona Izzo sono state le parole di presentazione di Coccia. "Con le donne non ho mai avuto nessun problema: siamo a quota 1.500-2.000. Poi facevo lo spogliarellista era anche un modo per ammucchiarne di più", ha detto il 35enne aquilano. "Le donne non sono come kleenex, cosa sono dei giocattoli? Non è un vanto essere stato con 2 mila donne Simone", gli ha risposto Maglioglio in diretta.



Anche la Izzo ha espresso il suo parere: "Nella clip ha detto che per lui che donne nella casa saranno un problema, io invece, al contrario, penso che lui rappresenterà un problema per le donne". Simone ha tenuto a obiettare: "SincerameNte sono esperienze che ho avuto e non mi devo vergognare di nulla. Sono un ex spogliarellista e come un ciclista appende la bicicletta al chiodo, io appendo il perizoma. Aver avuto tante donne non è mancanza di rispetto, la mancanza di rispetto è ben altro". Come si comporterà nella Casa con le coinquiline?