"Grande Fratello 15", balli scatenati tra Aida e Simone: che complicità!

Mentre tra Aida e Alberto sembra essersi alzato un muro di incomprensioni, nella Casa del " Grande Fratello 15 " la spagnola non disdegna la compagnia di Simone . Gli inquilini si godono la giornata all'aperto, con della buona musica. I due hanno voglia di divertirsi e in giardino si lanciano in un ballo scatenato, che mostra una bellissima complicità. Nel frattempo Lucia Bramieri si inserisce nella danza: è gelosa?

Gli equilibri cambiano velocemente nella Casa. I gruppi si sgretolano, nuove intese si intravedono. Se Matteo si avvicina ad Alessia per dimenticare la sua ex Paola Di Benedetto, Aida "molla" Alberto: "Non possiamo essere amici, qualcosa si è incrinato, non parliamo più lo stesso linguaggio".

La spagnola, provocatrice di professione, si avvicina a Simone. In lui vede lo stesso modo gioioso di affrontare le cose. Eccoli quindi concedersi un ballo in cui si stringono e si strusciano continuamente. L'intesa c'è e si vede. E siamo solo all'inizio.