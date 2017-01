Grande Fratello 14: valigie pronte e strategie in vista della puntata

L'ansia della puntata comincia a farsi sentire dentro la Casa. Federica prepara con rassegnazione la sua valigia, ma anche l'altra nominata Lidia ha paura di uscire. Rossella è però convinta che sarà la mora ad abbandonare il Grande Fratello: "Lei qui dentro non sta bene, non ha legato con il gruppo". Anche la gemella Jessica tifa ovviamente per lei, nonostante si sia formato un legame forte con Federica.