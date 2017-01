Grande Fratello 14, Valentina fa impazzire Igor con un ballo sexy

Valentina è la Miss del " Grande Fratello 14 " e tutti gli occhi dei ragazzi sono puntati su di lei. Mary è gelosa per le attenzioni che le dedica il bel Giovanni , anche se il medico nega (non gli crede nessuno, ndr) l'interesse per la ragazza. Ma a fare breccia sulla bella concorrente, a sorpresa è Igor , che l'ha conquistata con la sua simpatia. I due, complice una bella giornata di sole, si sono scatenati in giardino tra balli sexy e sguardi d' intesa .

In realtà Valentina durante l'ingresso nella Casa ha subito sottolineato di essere fidanzata con Luca, anche se nel reality tutto può succedere. Le ragazze però non la amano particolarmente. La vedono molto protagonista e "velina" e le rimproverano di non interagire con loro.

"Non racconta nulla di sé, non fa niente per farsi conoscere ed è priva di discorsi, l'unico motivo per cui va d'accordo con i ragazzi è perché la riempiono di complimenti", dicono in coro. L'unico a difenderla è naturalmente Igor che invita tutte a conoscerla meglio: "Basterebbe solo che voi la coinvolgeste di più essendo l'ultima arrivata".