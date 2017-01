Grande Fratello 14, un nuovo inquilino entra nella Casa: è un... drone

Nella Casa del " Grande Fratello 14 " entra un inquilino molto particolare. Si chiama Parrot ed è un mini drone che con la sua telecamera offrirà punti di vista inediti di ciò che accade nelle quattro mura più spiate d'Italia. La novità esalta i ragazzi, che accolgono il nuovo arrivato come fosse un... cane. Intanto i ragazzi si cimentano con la prova settimanale e continuano le loro indagini per stanare Riccardo/Luca e Giulia .

Per la prova settimanale, il Grande Fratello ha deciso di trasformare i ragazzi in televenditori: i ragazzi dovranno convincere il pubblico a comprare il loro prodotto,"Elisir 50 limone", un afrodisiaco naturale a base di limone. Gli inquilini si sfidano a coppie, stabilite dal GF: Jessica e Kevin, Federica e Livio , Alessandro, Manfredi e Valentina, Rebecca e Simone .

Non sono coinvolti nella prova Riccardo/Luca e Giulia, che si ritagliano un momento per confrontarsi sulle ipotesi fatte dai ragazzi in merito al segreto che devono difendere. Riccardo/Luca è molto preoccupato: in molti hanno capito che lui è in realtà il fidanzato di Valentina.