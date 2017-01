2 novembre 2015 Grande Fratello 14, tra Rebecca e Anna è tempo di... coccole Tra la nuova arrivata e la casalinga si è subito creato un feeling particolareMostri, streghe e zombie... una Casa degli orrori per Halloween

Dentro la Casa del Grande Fratello 14 Anna ha subito trovato una alleata in Rebecca. La nuova arrivata è entrata come ospite in compagnia del figlio Yuri (che però ha presentato a tutti come il suo ex fidanzato) e cerca di confondere le acque parlando della relazione d'amore che ha avuto con lui. Tra le due donne il feeling è palpabile e, tra una confidenza e l'altra, alla fine ci scappa un bacio sulle labbra.

I nuovi arrivati devono riuscire a difendere il loro segreto per potersi portare a casa una parte del montepremi. A soli 18 anni Anna è diventata mamma di Yuri ma "quando andiamo in giro ci scambiano per fidanzati e mai per quello che siamo realmente". Ma riusciranno ad ingannare anche i coinquilini?



Kevin e Simone iniziano a fare congetture sul loro segreto, mettendo insieme le informazioni in loro possesso: "Entrambi hanno avuto una crisi nella propria vita nello stesso periodo ed entrambi sono intolleranti al lattosio".