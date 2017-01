Grande Fratello 14: tra Lidia e Alessandro riesplode la passione

Nella Casa del " Grande Fratello 14 " si riaccende la passione tra Lidia e Alessandro . I due ex passano infatti sempre più tempo insieme, e anche se la gemella - in nomination - giura a tutti gli inquilini, Simone in primis, di non essere più innamorata, tra i due la complicità e l'attrazione è palpabile. Solo una tattica per non essere eliminata? Intanto Federica è ha stretto una amicizia di ferro con Jessica e la sorella è molto gelosa...

"Lidia tu mi vuoi", le dice Alessandro mentre la coccola sul divano. Poi tra i due ex fidanzati che in queste settimane si sono scambiati accuse e veleni riesplode la passione. Con baci e coccole che fanno pensare a un ritorno di fiamma. La gemella finge di sottrarsi alle avances ma di fatto accetta il corteggiamento dell'imprenditore. Lidia confessa a Simone di sentirsi "frastornata" ma sentire Alessandro così vicino la "rincuora e rassicura". "Lui è cosi buono, così genuino che non puoi non volergli bene ma sono sicura di non provare più amore per lui", sostiene Lidia, che ha paura di abbandonare al casa e di perdere Alessandro per sempre.

Ma non è tutto. Lidia è anche gelosa del legame che Jessica ha stretto con Federica. E vorrebbe sentire più vicina la sorella: "Lei è una persona che ho conosciuto qui dentro, tu sei mia sorella, sono due cose che non si possono proprio paragonare", la rincuora Jessica. Ma Lidia non si convince...