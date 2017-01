24 novembre 2015 Grande Fratello 14, tra Kevin e Jessica scoppia la crisi La gemella non si sente desiderata e attacca il fidanzato: "Non mi fai più sentire voluta"Alessandro ammette: "Valentina mi faceva dimenticare Lidia"

Nella Casa del Grande Fratello 14 iniziano ad esserci i primi attriti tra Kevin e Jessica. La siciliana non si sente più desiderata come i primi tempi e confessa al fidanzato le sue paure. Qualche giorno fa la gemella Lidia aveva espresso un giudizio negativo sulla loro storia e le sue parole hanno risvegliato tutte le insicurezze: "La situazione tra di noi è poco chiara. Per esempio noto che spesso quando mi avvicino tu te ne vai".

"Ho già dei dubbi su di te e questi tuoi atteggiamenti non fanno che convincermi di questa cosa. Magari è un tuo modo di fare" spiega Jessica. Kevin cerca in tutti i modi di rassicurarla: "Ti stai sbagliando, sai che non ti bacio solo quando hai tanto odore di fumo addosso".



La ragazza ha però la sensazione che stia solo giocando con lei: "Sei affettuoso con me, ma per esempio Federica mi dimostra che mi vuole bene anche in altre maniere. Io non mi sento voluta da te, non c'è la voglia di dimostrarmi che ti piaccio"