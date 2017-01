Grande Fratello 14, tra Kevin e Jessica coccole e abbracci in piscina

Nella Casa del Grande Fratello 14 c'è stato un altro avvicinamento 'pericoloso', quello tra Jessica e Kevin . Ora che Lidia è impegnata in Garage con l'ex fidanzato Alessandro , la gemella mora ha trovato un confidente nel modello veneto di origine tanzanese. Seguendo l'esempio di Manfredi e Barbara , anche loro si sono lasciati andare a coccole e abbracci in piscina, candidandosi a nuova coppia ufficiale del reality.

Kevin non fa altro che stuzzicarla e metterla in difficoltà, mentre a Jessica il giudizio degli altri concorrenti comincia a starle stretto e la spaventa. Lei è sempre più convinta che Kevin non provi solo un'attrazione fisica nei suoi confronti e i continui sguardi che si lanciano durante il giorno lo confermano.